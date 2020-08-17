Pixabay.com Испанский футбольный клуб "Севилья" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы УЕФА

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Испанский футбольный клуб "Севилья" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы УЕФА. Матч в немецком Кельне завершился со счетом 2:1 в пользу андалузцев, одержавших волевую победу.

В составе победителей мячи забили Сусо (26') и Люк де Йонг (78'). У проигравших отличился Бруно Фернандеш (9') с пенальти.

В финале испанский клуб 21 августа сыграет с победителем матча между итальянским "Интером" и украинским "Шахтером", который пройдет в понедельник.

Ранее "Севилья" пять раз (в сезонах-2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16) выигрывала второй по значимости еврокубок, который в 2009 году переименовали из Кубка УЕФА в Лигу Европы, что является лучшим результатом в истории турнира.

Причем клуб не проиграл ни одного из пяти финалов, тогда как ни одна другая команда не играла в финале больше четырех раз.

Тем временем "Манчестер Юнайтед" не может выиграть ни одного трофея с 2017 года, когда тренерский мостик клуба покинул Жозе Моуринью.

"МЮ" в третьем сезоне кряду вылетает из еврокубков после встречи с представителем Испании.



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????????????????????????????➖#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/iVN8aJN2kj— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 16, 2020

Напомним, что из-за пандемии коронавируса формат плей-офф Лиги Европы был изменен: решающая стадия турнира проходит в Германии в формате "Финала восьми", все противостояния состоят из одного матча. Полуфиналы намечены на 16-17 августа, а финал еврокубка пройдет 21 августа в Кельне.