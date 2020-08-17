Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем сайте объявил о подписании контракта с нападающим сборной Гвинеи Франсуа Камано, ранее выступавшим за французский "Бордо".

Сообщается, что 24-летний форвард подписал долгосрочный контракт и будет выступать за "Локомотив" под 25-м номером. По данным СМИ, он обошелся москвичам 5,5 млн евро.

Ранее московскую команду по истечении контракта покинул перуанский нападающий Джефферсон Фарфан.

В сезоне-2019/20 чемпионата Франции Франсуа Камано провел 12 матчей за "Бордо" и забил один мяч. Ранее нападающий представлял французскую "Бастию".

В активе форварда также шесть мячей в 32 встречах за национальную команду Гвинеи.

"Я очень доволен переходом в "Локомотив". Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей "Локомотива", знаю некоторых футболистов. В ближайшее время познакомлюсь со всеми поближе. Хочу как можно быстрее влиться в команду и сыграть как можно больше матчей, показывать яркий футбол", - заявил новичок.

"Локомотив" одержал победы в первых двух турах чемпионата России и с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре команда Марко Николича сыграет 19 августа в гостях с екатеринбургским "Уралом".