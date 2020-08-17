В австрийском Шпильберге на этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP произошла жуткая авария, которая не завершилась трагедией лишь благодаря удачному стечению обстоятельств.
Перед одним из поворотов на огромной скорости столкнулись итальянец Франко Морбиделли и француз Жоан Зарко. Оба оказались в гравии, а их мотоциклы продолжили лететь по прямой на скорости под 300 км/ч и пересекли петлеобразный поворот.
Неуправляемыми машинами едва не задело двух пилотов Yamaha Маверика Виньялеса и девятикратного чемпиона мира Валентино Росси. Последнего от жуткого столкновения отделили сантиметры.
OMG that crash and lucky #rossi #MotoGP pic.twitter.com/aS0gN6Ykz0— Indian ASAC Schrader (@ventdeInde) August 16, 2020
Непосредственные участники аварии, несмотря на пугающие кульбиты по гравию, отделались несколькими травмами и ушибами. Зарко самостоятельно вернулся в боксы, а Морбиделли отправили в медицинский центр, но итальянский гонщик был в сознании и сам сел в машину скорой помощи.
That. Was. Close. #motogp pic.twitter.com/yxWtnVvLDd— DarcyF1 Multimedia (@darcyf1) August 16, 2020
Валентино Росси после заезда долго не мог прийти в себя.
"Нужно кому-то помолиться. Тут каждый сам решает кому. У меня очень плохие ощущения, я сильно напуган. Это было очень опасно. Выйти на рестарт и собраться было действительно тяжело", - признался он.