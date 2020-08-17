Официальный сайт футбольного клуба «Спартак» Москва Российский футбольный союз (РФС) отстранил главного судью матча Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи" Василия Казарцева от работы на неопределенное время

Официальный сайт футбольного клуба «Спартак» Москва

Российский футбольный союз (РФС) отстранил главного судью матча Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи" Василия Казарцева от работы на неопределенное время. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча "Спартак" - "Сочи" Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром", - цитирует Алаева РИА "Новости".

В матче первого тура чемпионата России "Спартак" - "Сочи" (2:2) 9 августа Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, один из которых позднее был признан ошибочным.

Действия видеоассистента Еськова также признали ошибочными: он должен был вмешаться в ситуацию и подсказать главному арбитру правильное решение.

Владелец "Спартака" Леонид Федун в свете последних судейских решений угрожал снять команду с чемпионата, однако потом передумал.

Руководство клуба также призвало пожизненно отстранить от работы Казарцева и Еськова. Обоим арбитрам в ходе разбирательств в РФС устроили многочасовую проверку на полиграфе (детекторе лжи).