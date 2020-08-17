"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" третий матч подряд в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до четырех побед. Третья игра в воскресенье в Торонто завершилась поражением команды Александра Овечкина в овертайме со счетом 1:2

alexeynovikov / DepositPhotos "Я уверен, что следующий матч будет совершенно другим. Это точно. Нам сейчас уже нечего терять. Так что надо просто выйти и сыграть, не думая о счете в серии. Мы будем идти от матча к матчу. Опыт у нас имеется. Несколько команд в прошлом отыгрывались с 0-3, и мы в себя верим", - цитирует пресс-служба лиги капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина

Michael Miller / commons.wikimedia.org

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" третий матч подряд в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до четырех побед. Третья игра в воскресенье в Торонто завершилась поражением команды Александра Овечкина в овертайме со счетом 1:2.

В составе победителей отличились Андерс Ли и Мэтью Барзал. Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 22 броска по своим воротам из 23. Единственную шайбу "Вашингтона" забросил россиянин Евгений Кузнецов с передачи Овечкина.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Айлендерс". В двух предыдущих играх команда тренера Тодда Рирдена проиграла 2:4 и 2:5. Следующая встреча пройдет в Торонто 18 августа.

"Я уверен, что следующий матч будет совершенно другим. Это точно. Нам сейчас уже нечего терять. Так что надо просто выйти и сыграть, не думая о счете в серии. Мы будем идти от матча к матчу. Опыт у нас имеется. Несколько команд в прошлом отыгрывались с 0-3, и мы в себя верим", - цитирует пресс-служба лиги капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина.

В истории НХЛ команды, ведущие 3-0 в серии, выигрывали противостояние в 97,9% случаев (190-4).