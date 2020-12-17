Баскетболисты "Химок" потерпели шестое поражение подряд в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" проиграли испанской "Барселоне" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Это поражение стало для химчан шестым подряд на европейкой арене.

Встреча в испанской Барселоне завершилась со счетом 87:74 (32:25, 19:16, 18:12, 18:21) в пользу хозяев паркета. У победителей самым результативным оказался центровой Никола Миротич, набравший 24 очка. У "Химок" 22 балла на счету защитника Алексея Шведа.

"Химки" потерпели шестое поражение подряд в рамках регулярного чемпионата Евролиги и с двумя победами в 14 матчах занимают последнее место в турнирной таблице, где лидирует "Барселона".

В следующем туре "Химки" 18 декабря в гостях сыграют с французским "Вийербаном".