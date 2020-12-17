Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА белорус Илья Шкурин исключен из состава молодежной и национальной команд на 2021 год и лишен льготы по отсрочке воинской службы, сообщает "Прессбол".

Ранее 21-летний спортсмен отклонил вызов в молодежную сборную Белоруссии на сентябрьские матчи квалификации чемпионата Европы, заявив, что не будет выступать за национальную команду, пока президентом страны остается Александр Лукашенко.

Белорусская федерация футбола (АБФФ) в связи с этим направила в Дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) запрос, в котором потребовала применить санкции к Шкурину. Слушание по его делу назначено на 14 января 2021 года.

Также отмечается, что из-за отказа игрока играть за сборную белорусское министерство спорта потеряло право ходатайствовать об отсрочке воинской службы для Шкурина.

Нападающий провел за молодежную сборную Белоруссии 6 матчей и забил 1 мяч. За основную команду он пока не дебютировал. В составе ЦСКА в текущем сезоне бывший игрок брестского "Динамо" отметился тремя голами в девяти матчах.