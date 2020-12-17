Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал почета на этапе Кубка мира

В австрийском Хохфильцене состоялась мужская спринтерская гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Убедительную победу в соревнованиях отпраздновали норвежские биатлонисты, занявшие весь пьедестал почета.

Победителем спринта 10 км с двумя огневыми рубежами стал Стурла Легрейд, потративший на преодоление дистанции 23 минуты 4,9 секунды при чистой стрельбе. Компанию на подиуме ему составили соотечественники Йоханнес Дале (0 промахов; +7,9) и Йоханнес Бе (2; +19,9).

Россияне Евгений Гараничев и Александр Логинов заняли 13-е и 17-е места соответственно.

Позднее в четверг пройдет женский спринт на 7,5 км.