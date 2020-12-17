ChinaImages / DepositPhotos Аргентинский суд постановил сохранить тело Диего Марадоны

ChinaImages / DepositPhotos

Аргентинский суд постановил сохранить тело аргентинского футболиста Диего Марадоны на случай, если его ДНК понадобится в деле об установлении отцовства. Запрет касается кремации тела в будущем, хотя образцы его ДНК уже сохранены, сообщает Reuters.

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Армандо Марадона скоропостижно скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет. Позже он был торжественно похоронен в пригороде Буэнос-Айреса.

Завещания Диего не оставил. На его состояние, которое оценивается более чем в 40 миллионов евро, претендуют не менее 16 человек. Марадона оставил пятерых официальных детей, еще семеро незаконных отпрысков от любовниц претендуют на этот статус. Кроме того, к борьбе за богатства чемпиона мира подключились четыре сестры экс-футболиста.

По аргентинским законам, при отсутствии завещания все наследники умершего имеют права на равные доли наследства. Даже дети, которых покойный ни разу не видел или вообще не знал об их существовании, но сумевшие доказать факт родства, будут пользоваться теми же правами, что и официально признанные.

В частности, некая Магали Гил утверждает, что является дочерью Марадоны. 25-летняя девушка обратилась в суд, чтобы провести исследование образцов ДНК футболиста.

По данным СМИ, сам Марадона велел после смерти забальзамировать свое тело и выставить на всеобщее обозрение. Однако окончательное решение по поводу захоронения было принято наследниками футболиста.