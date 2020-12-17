Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом было объявлено в ходе церемонии вручения наград по итогам года The Best FIFA Football Awards 2020.

Поляк в этой номинации обошел португальца Криштиану Роналду из "Ювентуса" и аргентинца Лионель Месси из "Барселоны", также вошедших в финальную тройку.

Победителя в ходе церемонии объявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

В прошлом сезоне Левандовский провел за "Баварию" 47 матчей во всех турнирах, забив 55 мячей. В составе мюнхенской команды он стал чемпионом лучшим бомбардиром бундеслиги, обладателем Кубка Германии и победителем Лиги чемпионов.

В прошлом году награда ФИФА досталась Лионелю Месси.

Лучшей футболисткой нынешнего года стала защитник сборной Англии Люси Бронз, выступающая за "Манчестер Сити". В минувшем сезоне она стала победителем Лиги чемпионов в составе французского "Лиона".