Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом было объявлено в ходе церемонии вручения наград по итогам года The Best FIFA Football Awards 2020.
Поляк в этой номинации обошел португальца Криштиану Роналду из "Ювентуса" и аргентинца Лионель Месси из "Барселоны", также вошедших в финальную тройку.
Победителя в ходе церемонии объявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
В прошлом сезоне Левандовский провел за "Баварию" 47 матчей во всех турнирах, забив 55 мячей. В составе мюнхенской команды он стал чемпионом лучшим бомбардиром бундеслиги, обладателем Кубка Германии и победителем Лиги чемпионов.
???? He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!
???? @FCBayern | @LaczyNasPilka ???????? pic.twitter.com/TK34hTXcsS— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020
В прошлом году награда ФИФА досталась Лионелю Месси.
Лучшей футболисткой нынешнего года стала защитник сборной Англии Люси Бронз, выступающая за "Манчестер Сити". В минувшем сезоне она стала победителем Лиги чемпионов в составе французского "Лиона".