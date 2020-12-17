Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в своем стартовом матче домашнего этапа Евротура - Кубка Первого канала.

Встреча на столичной "ЦСКА-Арене" в Москве завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда.

В основное время у россиян отличились Андрей Кузьменко (34:10), Никита Сошников (49:17), Вадим Шипачев (50:44), у шведов - Понтус Оберг (24:12), Эмиль Петтерссон (46:35) и Эмиль Ларссон (55:33).

Овертайм прошел без заброшенных шайб, а решающий буллит в послематчевой серии исполнил Кузьменко. Ворота хозяев защищал Александр Самонов.

В следующем матче сборная России 19 декабря сыграет с командой Чехии, которая ранее в четверг уступила финнам со счетом 3:4.

В турнирной таблице пока лидирует команда Финляндии (3 очка), далее идут сборные России (2), Швеции (1), Чехии (0).

Напомним, что на первом этапе Еврохоккейтура - финском Кубке Карьяла - сборная РФ молодежным составом выиграла все три матча.