Дзюба получил индульгенцию Путина после скандала с интимным видео

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал ситуацию вокруг лидера "Зенита" и сборной России по футболу Артема Дзюбы, который был лишен капитанских повязок после обнародования видео интимного характера.

Вопрос про Дзюбу Путину задала экс-чемпионка мира по легкой атлетике, бегунья Ольга Богословская, ныне работающая комментатором телеканала "Матч ТВ". Она поинтересовалась, должен ли скандал вокруг Дзюбы отразиться на профессиональной деятельности футболиста, и получила отрицательный ответ.

"Пускай он сам разбирается с личными делами, - велел Путин. - Влезать в личные дела недостойно для нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него. И хороший урок - имейте это в виду. Второе, имейте это в виду, что есть общие правила, лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет".

Богословская особо подчеркнула, что скандальная запись стала достоянием общественности по вине "хакеров и нечестных людей", однако умолчала о том, что снимать на видео процесс отправления естественных нужд организма 32-летнего футболиста никто не заставлял.

Президент, в свою очередь, поинтересовался у бывшей жены комментатора Дмитрия Губерниева, смотрела ли она это интимное видео. В ответ на реплику о том, что запись увидела вся страна, Путин отметил, что сам он ее не смотрел.

Глава государства дал понять, что предпочитает эпистолярный жанр, зачитав в продолжение темы письмо из Мурманской области про нехватку врачей и машин скорой помощи.

В ноябре Дзюба угодил в грандиозный скандал. Футболист записал на видео процесс мастурбации, после чего этот ролик по неустановленным причинам стал достоянием общественности, разлетевшись по соцсетям. По одной версии СМИ, телефон футболиста взломали и требовали 5 миллионов долларов, по другой - видео слила девушка, имевшая с ним очень близкие отношения.

Из-за скандала главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил нападающего из заявки национальной команды, а наставник "Зенита" Сергей Семак отнял у него капитанскую повязку (вскоре вернул).

В поддержку Дзюбы выступили многие артисты и звезды шоу-бизнеса. К акции "Я/Мы Дзюба" в передаче "60 минут" присоединился даже федеральный телеканал "Россия 1", а Анастасия Волочкова даже расплакалась в эфире, защищая спортсмена.

Опального футболиста митингом в Москве также поддержали воспитанницы "Первой женской академии", а позднее из солидарности со спортсменом самолет "Аэрофлота" по приказу гендиректора "Победы" (уже бывшего) Андрея Калмыкова начертил в небе фаллос.