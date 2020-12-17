АГН Москва Боксер Сергей Ковалев анонсировал бой 30 января в Москве

АГН Москва

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Сергей Ковалев 30 января на московской арене "Лужники" проведет поединок против узбека Бектемира Меликузиева.

Об этом сам Ковалев сообщил на своей странице в Instagram.

Отметим, что в этот же день в Москве на "ВТБ-Арене" пройдет поединок российского чемпиона WBC и IBF в весовой категории до 79,38 кг Артура Бетербиева с немцем Адамом Дейнесом.

В послужном списке 37-летнего Сергея Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, проиграв нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу.

На счету 24-летнего Меликузиева шесть побед в шести боях в профессиональной карьере. Он является серебряным призером Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015 в любителях.