Тренер Доменико Тедеско объявил об уходе из московского "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после гостевого поражения от "Зенита" (1:3) в центральном матче 19-го тура Премьер-лиги объявил о том, что не будет продлевать контракт, истекающий по окончании нынешнего сезона, и покинет столичный клуб.

35-летний немецкий специалист сообщил о состоявшемся накануне встречи на "Газпром Арене" разговоре с владельцем клуба Леонидом Федуном, в ходе которого Тедеско заявил о нежелании продлевать контракт со "Спартаком".

"Это очень и очень сложное решение для меня. Я горд быть тренером этой команды. Но ситуация с коронавирусом заставляет меня пойти на такой шаг. После игры я сообщил команде о решении. В Германии снова вводится полный локдаун, а я хочу быть с семьей. Когда подписывал контракт, границы были еще открытыми. Близкие могли летать ко мне, я - к ним. Но ситуация поменялась", - пояснил тренер.

Это решение самое трудное в моей карьере, поверьте. "Спартак" - семья для меня. Здесь все отлично. Вижу, как в меня верят, а я верю в команду. Владелец клуба предложил продлить контракт. Я честен со всеми, с командой, и я хочу дать ей время. В январе начнется подготовка ко второй половине этого яркого сезона, будет трансферное окно. И мне не хочется играть со "Спартаком" в игры, ведь я знаю, что не буду готовить команду к следующему сезону", - цитирует Тедеско пресс-служба красно-белых.

Оценивая поражение от "Зенита", позволившее лидирующим в турнирной таблице РПЛ питерцам уйти на зимнюю паузу с отрывом от москвичей в 6 баллов, Тедеско назвал эту игру одной из худших в сезоне для "Спартака". Однако немец выразил уверенность, что взлелеянная им "очень молодая команда" в будущем обязательно достигнет больших высот.

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. В нынешнем сезоне он выводил команду в лидеры чемпионата, сейчас она занимает второе место вслед за "Зенитом".