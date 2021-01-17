В немецком Оберхофе 32-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё занял первое место в гонке с общего старта на 15 км на шестом этапе Кубка мира, преодолев дистанцию за 37 минут 41,9 секунды (один промах на четырех огневых рубежах).
Вторым финишировал австриец Феликс Ляйтнер (+3,6 секунд; 0 промахов), третьим - швейцарец Беньямин Вегер (+7,8; 0). Россиянин Матвей Елисеев закончил гонку шестым (+20,1; 1).
"Достаточно давно не был в такой компании, не боролся за высокие места. К сожалению, оказался немного не готов. Психологически, скорее всего. Возможно, критика была не зря, но сегодня очень спокойно начинал", - сказал Матвей в эфире "Матч ТВ".
#OBE21 mass start victory for @tarjei_boe. First podium for Felix Leitner! First podium since 2012 for Benjamin Weger! ????— IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021
????????????@tarjeiboe @NSSF_Biathlon
???????????? Felix Leitner @OESVbiathlon
???????????? Benjamin Weger @swissskiteam https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fueWFflPhi
Эдуард Латыпов, у которого не заладилась стрельба, стал 29-м (+3.55,3; 7), ранее россиянин Александр Логинов снялся с гонки из-за недомогания.
Этап Кубка мира завершится женским масс-стартом, который пройдет позднее в воскресенье.