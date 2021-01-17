В немецком Оберхофе 32-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё занял первое место в гонке с общего старта на 15 км на шестом этапе Кубка мира, преодолев дистанцию за 37 минут 41,9 секунды (один промах на четырех огневых рубежах)

Фото: IBU World Cup / twitter.com

В немецком Оберхофе 32-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё занял первое место в гонке с общего старта на 15 км на шестом этапе Кубка мира, преодолев дистанцию за 37 минут 41,9 секунды (один промах на четырех огневых рубежах).

Вторым финишировал австриец Феликс Ляйтнер (+3,6 секунд; 0 промахов), третьим - швейцарец Беньямин Вегер (+7,8; 0). Россиянин Матвей Елисеев закончил гонку шестым (+20,1; 1).

"Достаточно давно не был в такой компании, не боролся за высокие места. К сожалению, оказался немного не готов. Психологически, скорее всего. Возможно, критика была не зря, но сегодня очень спокойно начинал", - сказал Матвей в эфире "Матч ТВ" .

Эдуард Латыпов, у которого не заладилась стрельба, стал 29-м (+3.55,3; 7), ранее россиянин Александр Логинов снялся с гонки из-за недомогания.

Этап Кубка мира завершится женским масс-стартом, который пройдет позднее в воскресенье.