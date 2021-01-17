Хоккеисты ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду со счетом 3:1 победили СКА и упрочили свое лидерство в Западной конференции

Официальный сайт хоккейного клуба СКА Санкт-Петербург

Хоккеисты ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду со счетом 3:1 победили СКА и упрочили свое лидерство в Западной конференции.

Шайбы в ворота гостей забросили Брендан Лейпсик (10'), Константин Окулов (39') и Сергей Андронов (45'), у клуба из Санкт-Петербурга точный бросок нанес Эмиль Галимов (43').

ЦСКА уже в третий раз в нынешнем сезоне оказывается сильнее принципиального соперника, армейцы с берегов Невы победили однажды в серии буллитов в конце декабря.

ЦСКА (71) уверенно лидирует в Западной конференции, опережая СКА (62) на девять очков.