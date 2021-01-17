Кирилл Капризов

Пресс-служба Президента России

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" на своем льду вновь уступили "Миннесоте Уайлд" в овертайме со счетом 3:4, хотя после двух периодов опять выигрывали с разницей в две шайбы.

Только на этот раз нападающий Кирилл Капризов не стал автором решающей шайбы , а выступил ассистентом.

Голевая передача россиянина на шведского нападающего Маркуса Юханссона за несколько секунд до окончания дополнительного времени позволила "Миннесоте" установить новый рекорд НХЛ.

Команда из Сен-Пола стала первой в истории лиги, одержавшей две подобные победы в двух матчах на старте регулярного сезона.

COMEBACK COMPLETE ✅



Kirill Kaprizov sets up the GWG as the @mnwild win another in OT. #NHLFaceOff pic.twitter.com/GgBP7mf2z8 — NHL (@NHL) January 17, 2021