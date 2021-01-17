46-летний Дмитрий Крамаренко стал тренером вратарей футбольного ЦСКА. Наставник голкиперов сборной Азербайджана отправился сегодня с московским клубом на сбор в испанский Кампоамор, сообщается на официальном сайте армейского клуба.

В конце прошлого года ЦСКА объявил об уходе из команды тренеров Виктора Онопко и Сергея Овчинникова, который отвечал за работу с вратарями и исполнял обязанности наставника команды в отсутствие нынешнего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

В качестве вратаря Крамаренко выступал за ЦСКА в период с 2002 по 2003 год, сыграл 33 матча за сборную Азербайджана. Игровую карьеру Крамаренко завершил в 2013 году, после чего работал тренером в азербайджанских "Габале" и "Нефтчи", в академии ЦСКА и сборной Азербайджана.