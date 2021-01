Bella vittoria! Ora dobbiamo restare concentrati e prepararci al top per la #Supercoppa ????????



Belle victoire! Restons maintenant concentrés et préparons-nous pour la #Supercoppa ????????



Nice win! Now let's stay focused and get ready for the #Supercoppa ????????#NapoliFiorentina 6-0 #KK pic.twitter.com/rbqxy7qtDV