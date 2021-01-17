В матче 18-го тура чемпионата Италии футболисты "Наполи" на своем поле со счетом 6:0 разгромили "Фиорентину". Мячи в ворота гостей отправили Лоренцо Инсинье (5', 72'), Диего Демме (36'), Ирвинг Лосано (38'), Петр Зелиньский (45') и Маттео Политано (89')

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В матче 18-го тура чемпионата Италии футболисты "Наполи" на своем поле со счетом 6:0 разгромили "Фиорентину". Мячи в ворота гостей отправили Лоренцо Инсинье (5', 72'), Диего Демме (36'), Ирвинг Лосано (38'), Петр Зелиньский (45') и Маттео Политано (89').

Эта победа стала крупнейшей для "Наполи" над "Фиорентиной" в истории чемпионатов страны.

- Гаттузо продолжит тренировать "Наполи", несмотря на пугающую болезнь



"Все выглядело так, будто матч был легким, но это не так. Оспина выручил нас, когда мы вели с преимуществом в один мяч, - приводит слова главного тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо Football Italia . - За два дня до матча я повел ребят поужинать. Они выглядели психологически истощенными.

Поэтому было правильно поесть макарон и выпить вместе по бокалу вина. Говорят, что я злюсь на игроков, а они на меня. Если вы играли в футбол, то понимаете, что бывают трения. Но для меня большая честь тренировать этих ребят. И у нас с ними отличные отношения".

Bella vittoria! Ora dobbiamo restare concentrati e prepararci al top per la #Supercoppa ????????



Belle victoire! Restons maintenant concentrés et préparons-nous pour la #Supercoppa ????????



Nice win! Now let's stay focused and get ready for the #Supercoppa ????????#NapoliFiorentina 6-0 #KK pic.twitter.com/rbqxy7qtDV — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) January 17, 2021

"Наполи" (34) поднялся на третью строчку турнирной таблицы, которую возглавляет "Милан" (40).