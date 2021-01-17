Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:0 обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Шайбы в ворота гостей забросили Павел Бучневич (3', 26'), Артемий Панарин (14', 55') и Каапо Какко (36').

Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил все 23 броска, он был признан первой звездой матча, Бучневич - второй, Панарин - третьей.

Ворота "Айлендерс" должен был защищать Семен Варламов, но на разминке перед матчем ему в область шеи попала шайба и он не смог выйти на игру. Его заменил соотечественник Илья Сорокин, для которого данная игра стала дебютной в НХЛ. Экс-вратарь ЦСКА отразил 27 бросков из 32.

25-летний Сорокин является победителем Олимпийских игр 2018 года, также в его коллекции наград три бронзовые медали чемпионатов мира. Сорокин был выбран "Айлендерс" в третьем раунде драфта-2014 под общим 78-м номером.