Власти Японии по-прежнему планируют провести Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2021 года

rixipix / DepositPhotos

Власти Японии по-прежнему планируют провести Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2021 года, сказал в эфире телеканала FNN генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

Это заявление Като прозвучало спустя несколько дней после того, как глава министерства Японии по делам административной реформы Таро Коно не исключил "любой исход" в судьбе летней Олимпиады в Токио. Министр Коно отметил, что "необходимо делать все возможное для подготовки к Играм, но возможен любой исход".

Данное высказывание разошлось в СМИ, которые вновь поставили вопрос о жизнеспособности плана правительства Японии провести Олимпиаду с учетом пандемии коронавируса.

К слову, по данным социологического исследования агентством Kyodo , проведенного неделю назад, около 80% японцев считают необходимым или вновь отложить проведение Игр, или вовсе отменить Олимпиаду в Токио.

"Мы определились с площадками и с расписанием Игр. Вовлеченные в подготовку люди продолжают работу, в том числе и по предотвращению распространения вируса", - подчеркнул, в свою очередь, генсек японского правительства Като, слова которого приводит РИА Новости .

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но уже были перенесены на год из-за пандемии совместным решением Международного олимпийского комитета и оргкомитетом Игр. Ожидается, что соревнования пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа 2021 года.