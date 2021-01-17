Во втором матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Египте, российские гандболисты со счетом 21:35 победили сборную Словении

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Во втором матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Египте, российские гандболисты со счетом 21:35 победили сборную Словении. Самыми результативными игроками в нашей команде стали Дмитрий Киселев, Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов, забросившие по шесть мячей.

В другом матче группы H сборная Белоруссии обыграла команду Южной Кореи - 32:24. В турнирной таблице россияне и белорусы набрали по три очка, словенцы - два, южнокорейская сборная - ни одного. В основной раунд выходят по три команды из каждой группы. Таким образом, россияне, белорусы и словенцы за тур до конца предварительного раунда обеспечили себе участие в следующем круге турнира.

В связи с санкциями WADA российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Наша сборная на турнире называется "Команда Федерации гандбола России". Вместо национального флага используется флаг ФГР, вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.

???? @rushandball have waited many years since they last beat Slovenia ???????? and today was their day ???? @rushandball move up to three points on the table with their first win at #Egypt2021 pic.twitter.com/PqtTtZJ4lf — International Handball Federation (@ihf_info) January 16, 2021

Чемпионат мира завершится 31 января, на турнире выступают 32 сборные. На предварительном групповом этапе участники разделены на восемь групп по четыре команды в каждой.

В основном раунде российские, белорусские и словенские гандболисты сыграют в группе IV со сборными, которые пробьются в следующую стадию соревнований из группы G, где выступают команды Египта, Северной Македонии, Чили и Швеции.