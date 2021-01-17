Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с 25-летним голландским полузащитником Йорритом Хендриксом

Фото: spartak.com

Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с 25-летним голландским полузащитником Йорритом Хендриксом. Трудовое соглашение рассчитано на 3,5 года. В столичной команде футболист будет выступать под четвертым номером.

В субботу новобранец, который на протяжении всей карьеры Хендрикс защищал цвета нидерландского ПСВ, прошел медобследование и присоединился к составу команды на сборах в Дубае.

По данным СМИ, москвичам трансфер обойдется в 500 тысяч евро, а зарплата голландца составит около 1,2 млн евро в год.

Хендрикс с девяти лет обучался в системе клуба из Эйндховена, прошел через молодежную и резервные команды, а за основу дебютировал в 2013 году. Всего в составе ПСВ он провел 239 матчей, трижды стал чемпионом Голландии и дважды обладателем Суперкубка страны.

К сильным качествам футболиста стоит отнести хорошую технику, тактическую грамотность и умение успешно начинать атаки благодаря отличному видению поля.

"Йоррит Хендрикс - известный игрок, хорошо оснащенный технически, - приводит слова главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско официальный сайт клуба. - Он играл в топ-клубе и провел много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним".