Пресс-служба Президента России Президент МОК Томас Бах изъявил желание баллотироваться на новый срок

Пресс-служба Президента России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о готовности вновь баллотироваться на пост главы организации, если получит поддержку членов МОК.

"Если вы, члены МОК, хотите, я готов выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, чтобы продолжить служить вам и олимпийскому движению, которое мы все так любим, еще четыре года", - сказал Бах в ходе сессии МОК, которая проходит в формате видеоконференции.

Чиновник добавил, что серьезно обсудил этот вопрос со своей супругой и она его поддержала. В противном случае он бы не принял такого решения.

В ходе сессии около 20 членов МОК высказались в поддержку желания Баха идти на новый срок и поблагодарили его за этот шаг.

IOC President Thomas Bach on the role of sport. "Sport has the glue which bonds communities together". #HealthyTogether #IOCSession pic.twitter.com/tvEIh6l0JU— IOC MEDIA (@iocmedia) July 17, 2020

"Мы нуждаемся в вашем лидерстве, вашей страсти, вашем опыте, особенно сейчас, в эти непростые дни. Мы все вас поддерживаем и готовы пойти вместе дальше, плечом к плечу, чтобы быть одной сильной олимпийской командой", - заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию на рапире Томас Бах был избран главой МОК в 2013 году на восьмилетний срок и, согласно регламенту, может быть избран еще на четыре года. Ближайшие выборы должны состояться в Афинах в 2021 году.