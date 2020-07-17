Футболисты "Химок" откажутся от участия в чемпионате Премьер-лиги

Подмосковный футбольный клуб "Химки" окончательно решил отказаться от участия в чемпионате Премьер-лиги в следующем сезоне, утверждает портал "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что официально об этом будет объявлено после полуфинала Кубка России с "Уралом", который запланирован на 19 июля в Екатеринбурге.

В досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Химки" заняли второе место и вместе с волгоградским "Ротором" получили право на повышение в классе. Однако позднее стало известно, что, несмотря на получение соответствующей лицензии, подмосковный клуб может продолжить выступать в ФНЛ или даже опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием.

Если "Химки" откажутся от участия в розыгрыше РПЛ сезона-2020/21, то в ФНЛ из элиты вылетит лишь одна команда - "Оренбург". Печальной участи избежит занимающий 15-е место самарский клуб "Крылья Советов".

"Химки" основаны в 1997 году. За это время команда на протяжении трех сезонов, с 2007 по 2009 год, выступала в Премьер-лиге. Ее лучшим результатом в высшем дивизионе российского футбола стало девятое место в чемпионате страны 2007 года.

Добавим, что у "Ротора" также возникли проблемы с финансированием, которые поставили под сомнение возвращение команды в элиту после 16-летней паузы.