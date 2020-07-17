filmstroemstock 16-летний голкипер подмосковного клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Знамя Труда" Антон Заборовский, в которого две недели назад попала молния, выписан из больницы. Вратарь благополучно перенес искусственную кому

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16-летний голкипер подмосковного клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Знамя Труда" Антон Заборовский, в которого две недели назад попала молния, выписан из больницы. Вратарь благополучно перенес искусственную кому.

"Его выписали из больницы, мы еще не виделись, его родители забрали. Во вторник у нас будет награждение, будет чествование его, тренера, который его спас, мальчика отметим и всю команду, которая зимой выиграла Кубок Москвы. С ним мы подпишем профессиональный контракт. Мы с ним общались, чувствует он себя хорошо, проходит процедуры", - сообщил ТАСС генеральный директор клуба из Орехово-Зуева Игорь Майоров.

Молния поразила Заборовского 4 июля во время тренировочного занятия. Тренер команды Антон Басов оказал пострадавшему первую помощь, сделав ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Скорая приехала через восемь минут. Футболист был переправлен из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы, где был помещен в реанимацию и введен в искусственную кому. Через несколько дней спортсмен пришел в себя.

По словам Майорова, признаков грозы во время тренировки не было. "Было чистое небо, хоть и пасмурное, ни дождя, ни ветра. Если бы была гроза, то мы бы не тренировались - тренер бы увел игроков в спортзал", - отметил гендиректор.