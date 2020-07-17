Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили прокомментировал неэтичное поведение нападающих "Зенита" Артема Дзюбы и Сердара Азмуна после матча 26-го тура РПЛ с "Краснодаром" (4:2), который обеспечил питерцам чемпионство.

Во время празднования в раздевалке оба футболиста, один из которых выходец из крайне религиозного и пуританского Ирана, на радостях сымитировали гомосексуальный половой акт. Позже гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что игроки показали, что будет со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.

"Давайте смотреть на то, что эти люди сделали. В этом вся суть. Ведь наказания зависят от степени виновности… Но нельзя закрывать глаза и на поведение Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионской раздевалке "Зенита". Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия. Мое мнение: в этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание", - цитирует Кавазашвили "Советский спорт".

Член комитета по этике внес предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего 19 июля полуфинала Кубка России против "Спартака" и оштрафовать каждого на 300 тысяч. Обращение будет рассматривать КДК РФС, за ним окончательное решение.

"Азмун и Дзюба - взрослые люди, которые, видимо, не соображают, что творят. А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают? Какое мнение о футболистах будет у родителей, которые только собираются отдавать детей в наш вид спорта?" - возмутился Кавазашвили.

Тем временем генеральный директор "Зенита" Александр Медведев уже понес наказание за интимную параллель со "Спартаком" - комитет по этике оштрафовал его на 200 тысяч рублей.

Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи. Он признал, что шутка про "Спартак" была неудачной и извинился перед владельцем красно-белых Леонидом Федуном. Медведев также отметил, что пускать в раздевалку журналистов не стоило.