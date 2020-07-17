Bridger Walker (@bridgerwalkerr) / Instagram Всемирный боксерский совет (WBC) признал шестилетнего Бриджера Уокера почетным чемпионом мира за проявленную храбрость при спасении сестры от нападения собаки.

Bridger Walker (@bridgerwalkerr) / Instagram

Всемирный боксерский совет (WBC) признал шестилетнего Бриджера Уокера из американского штата Вайоминг почетным чемпионом мира за проявленную храбрость при спасении сестры от нападения собаки. Мальчик заслонил ее своим телом, получив многочисленные травмы лица.

"Для нас большая честь признать Уокера почетным чемпионом WBC за его смелые поступки, которые представляют лучшие ценности человечества. Бриджер, ты герой", - говорится в сообщении, опубликованном на странице одной из четырех ведущих боксерских организаций мира в Twitter.

Мальчику будет отправлена точная копия пояса чемпиона мира, а также несколько подарков для него и его сестры лично от президента WBC Маурисио Сулеймана, потрясенного его героизмом.

Инцидент произошел 9-го июля. Когда Бриджер увидел, что на сестру бежит разъяренный пес, он закрыл ее своим телом. Собака несколько раз укусила маленького героя за лицо, но тот все равно смог схватить сестру за руку и отвести в безопасное место.

"Если кто-то и должен был умереть, я подумал, что это должен быть я", - сказал мальчик после нападения.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values of humanity. Bridger, you're a hero ???????? pic.twitter.com/L2FqL0K4vw— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020

Уокеру наложили 90 швов, у него повреждена губа, левая щека и левый глаз.

Поступок сделал Бриджера звездой соцсетей. Актер Крис Эванс, сыгравший Капитана Америку, отправил герою щит со съемок фильма.

Семья мальчика попросила всех, кто предлагает финансовую помощь, отдать эти деньги в благотворительные фонды.