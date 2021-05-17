Александр Емельяненко

АГН "Москва" / Андрей Никеричев В феврале 2021 года Навальный был приговорен к 2 годам и 8 месяцев колонии общего режима по делу "Ив Роше" и отбывает наказание ИК-2 в Покрове Владимирской области

Московский городской суд / ВКонтакте

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал большое интервью порталу "ВсеПроСпорт" , в котором, помимо прочего, рассказал о своем отношении к приговору опальному политику Алексею Навальному и выразил желание попробовать себя в политике.

В 2015 году Александр Емельяненко получил 4,5 года за изнасилование, а в 2016-м он вышел на свободу по УДО. В последнее время боец выступал экспертом по поведению в тюрьме и, в частности, давал советы осужденным футболистам Кокорину и Мамаеву. Навальному он посоветовал закрыть рот и сидеть молча.

"Какой совет ему дать в тюрьме? Рот свой закрыть и сидеть молча. На него смотрят люди и многого не понимают. Он их сбивает с толку. Под правильного косит, хотя это агент США. Они ему платят деньги за то, что он существует. Не все так просто и однозначно, как хочется людям. Хотят повышения зарплаты - а заводы не справляются, не производится нужное количество продукции. Хотят повышения пенсии - но нет столько денег в бюджете. Плюс у нас развращенные политики. Они в большей степени себя тоже неправильно ведут. Но не Навальному об этом говорить", - считает Емельяненко.

В феврале 2021 года Навальный был приговорен к 2 годам и 8 месяцев колонии общего режима по делу "Ив Роше" и отбывает наказание ИК-2 в Покрове Владимирской области. Однако версия Емельяненко расходится с официальным приговором.

"Допи... договорился языком своим. Хотел сначала сказать матом, но просто скажу, что договорился. Правильно ли сделали, что посадили? А у нас неправильно не сажают", - уверен спортсмен.

"У нас единый лидер - Владимир Владимирович Путин. Но очень многие его подставляют. Он назначает кого-то на определенную должность - а люди на ней начинают воровать. В итоге их сажают. Однако на подобных личностях подрывается весь иммунитет и статус России", - добавил Александр.

Отсидевший в тюрьме Емельяненко не исключил, что сам пойдет в политику, но пока у него подобных амбиций нет. Атлет подчеркнул, что имеет два высших образования - экономика и нефтеразрабатывающее дело, "так что ему можно быть депутатом".