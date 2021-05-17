Гол и результативная передача полузащитника сборной России по футболу Александра Головина помогли "Монако" обыграть "Ренн" со счетом 2:1 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции.

На 16-й минуте он ассистировал партнеру по команде Виссаму Бен-Йеддеру, а через четверть часа сам поразил ворота соперника. На 71-й минуте встречи Головин покинул поле, уступив место бельгийскому полузащитнику Элиоту Матазо.

Головин провел 24-й матч за "Монако" в текущем сезоне, забив шесть мячей и отдав девять голевых передач. В конце августа он получил травму подколенного сухожилия и пропустил несколько месяцев. В мае полузащитник попал в расширенный состав сборной России для подготовки к матчам чемпионата Европы.

"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 77 очков в 37 матчах и перед последним туром сохраняет теоретические шансы на чемпионство.

Лидирует в турнирной таблице "Лилль" (80 очков), на второй строчке располагается ПСЖ (79). В заключительном туре монегаски 23 мая в гостях сыграют с "Лансом".