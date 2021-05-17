Главный тренер сборной Великобритании по хоккею Пит Расселл по семейным обстоятельствам отказался ехать с национальной командой чемпионат мира в Латвии, о чем объявил за четыре дня до старта турнира. В Риге британцами будут руководить тренеры Адам Киф и Кори Нилсон.

Расселл совмещал пост тренера сборной и немецкого "Фрайбурга". В течение последних девяти месяцев он находился в Германии и только недавно вернулся домой.

"Моя семья очень поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры, но девять месяцев - это долгое время вдали от жены и дочери. Я вернулся домой и, просто проводя время с дочерью, понял, что мне будет трудно сразу уехать снова. Вернуться через девять месяцев и уехать через два дня было бы бессердечно", - цитирует Расселла пресс-служба Федерации хоккея Великобритании.

На стартующем 21 мая чемпионате мира сборная Великобритании сыграет в одной группе с командами России, Словакии, Дании, Белоруссии, Швеции, Чехии и Швейцарии.

"Мне очень трудно было бы вновь их покинуть, ведь я уже пропустил операцию дочери и болезнь жены, я почувствовал, что на данный момент правильным решением будет остаться рядом с ними", - добавил тренер.

Руководить британской командой на мировом первенстве будут тренеры Адам Киф и Кори Нилсон.

Тем временем сборную Италии в преддверии мирового форума проредила вспышка коронавируса, сообщается на сайте Федерации ледовых видов спорта Италии. Всего в команде зарегистрировано до 15 случаев COVID-19 среди игроков и членов тренерского штаба, в том числе заболел главный тренер команды Грег Айрленд.

#COVID19

Sono 10 i casi di positività nella nazionale di hockey su ghiaccio che sta preparando i Mondiali Top Division.

Allenamenti sospesi per motivi precauzionali, nuove convocazioni aggiuntive.

I dettagli ???? https://t.co/ey9KJzkbwu pic.twitter.com/udcd6qn9SG — FISG (@fisg_it) May 10, 2021

В итоге итальянская сборная отменила три товарищеских матча и делегировала в Ригу 23 хоккеиста. Айрленд будет руководить сборной удаленно. Исполняющим обязанности главного тренера команды в Риге будет Джорджио Де Беттин, а также Фабио Армани.

На групповом этапе сборная Италии сыграет с командами Германии, Норвегии, Латвии, Финляндии, Казахстана, Канады и США.