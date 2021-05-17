Российские прыгуны в воду посетовали на предвзятое судейство на чемпионате Европы

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Соревнования прыгунов в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште был омрачен судейским скандалом, на который обратила внимание прессы главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

Победу в соревнованиях в воскресенье одержал российский спортсмен Александр Бондарь. Третьим стал его соотечественник Виктор Минибаев. Между ними расположился британец Томас Дейли. Трехкратный чемпион мира завоевал серебро, несмотря на грубые ошибки в трех из шести прыжков.

"Этот запрыг огорчил, - заявила Моисеева ТАСС. - С одной стороны, у нас победа и бронза, но я считаю, что у нас отобрали серебро. Судьи необъективно лишили человека заслуженной награды, и не его одного. Так поступать нельзя, это просто некрасиво. Я была очень рассержена. Конечно, радостно, что победили, но все же горчинка осталась".

На правах члена технического комитета Европейской лиги плавания (LEN) наставница обратила внимание организаторов на необъективное судейство, но опротестовать решение судей в прыжках в воду нельзя.

"Нужно просто быть на голову выше, чтобы даже с таким судейством не было к чему придраться", - отметила она, добавив, что очень довольна выступлением команды.

Сборная России по прыжкам в воду накануне выиграла медальный зачет чемпионата Европы, где в данном виде спорта разыгрывалось 13 комплектов наград. Отечественные спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.