Северные корейцы окончательно отказались участвовать в чемпионате мира по футболу

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Азиатская футбольная конфедерация подтвердила отказ КНДР от участия в азиатских отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022 года в Южной Корее, что автоматически повлечет за собой неучастие представителей этой страны в финальной части мундиаля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию KBS , сложившуюся ситуацию теперь рассмотрит оргкомитет Международной федерации футбола (ФИФА), который внесет изменения в турнирную таблицу группы Н. В нее входят КНДР, Республика Корея, Туркмения, Ливан и Шри-Ланка.

Об отказе от участия в отборе на мундиаль Футбольная ассоциация КНДР уведомила Азиатскую футбольную конфедерацию в конце апреля, назвав в качестве причины опасения по поводу коронавирусной инфекции. Ранее по той же причине Пхеньян отказался от участия в летних Олимпийских играх в Токио.

Напомним, что второй раунд квалификации к ЧМ-2022 из-за пандемии затянулся до июня этого года. Было решено отказаться от прежнего формата домашних и выездных матчей и собрать членов каждой группы в одной стране, чтобы провести все оставшиеся игры с 31 мая по 15 июня этого года.

В качестве страны-хозяйки группы H была выбрана Южная Корея. Со своими северными соседями корейцы должны были встретиться 7 июня.

В Республике Корея заявили, что разочарованы окончательным решением КНДР и будут искать другие возможности для достижения прогресса в межкорейском сотрудничестве.