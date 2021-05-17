Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забросил две шайбы и сделал результативную передачу в игре плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды", ставшей для него первой в нынешнем сезоне. Хоккеист в декабре перенес операцию на бедре и пропустил весь регулярный чемпионат НХЛ.

"Тампа" в гостях обыграла "Флориду" в стартовой игре серии первого раунда плей-офф со счетом 5:4. Россиянин забросил обе шайбы в большинстве на 25-й и 35-й минутах.

После этого матча на счету Никиты стало 98 (38+60) очков в 91 матче плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю он вышел на чистое седьмое место в истории лиги среди россиян, обогнав Игоря Ларионова (97 очков).

Лучшим бомбардиром Кубка Стэнли среди отечественных хоккеистов остается Сергей Федоров - 176 очков. Далее следуют Евгений Малкин (169), Александр Овечкин (132), Сергей Зубов (117), Павел Дацюк (113) и Алексей Ковалев (100).

Кучеров не выходил на лед с 28 сентября 2020 года. В тот день "Тампа" выиграла решающий матч финальной серии плей-офф прошлого сезона у "Далласа" и завоевала Кубок Стэнли. Никита тогда стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка (7 шайб + 27 передач).

KUCH WAS HUNGRY ???????? pic.twitter.com/XnzI6sQizw — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) May 17, 2021

Также на счету 27-летнего россиянина 515 игр в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он набрал 547 (221+326) очков.

Второй матч серии до четырех побед состоится на арене BB&T Center в Санрайзе во вторник.