Олимпийская чемпионка 2008 года по спортивной ходьбе Ольга Каниськина приняла решение поучаствовать в праймериз "Единой России" по Республике Мордовия

Партия «Единая Россия»

Олимпийская чемпионка 2008 года по спортивной ходьбе Ольга Каниськина приняла решение поучаствовать в праймериз "Единой России" по Республике Мордовия. Она выставила свою кандидатуру на выборы в Государственное собрание Мордовии.

В январе 2015 года Каниськина была дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на 3 года и 2 месяца. Нарушение антидопинговых правил было установлено на основании аномальных показателей гематологического профиля в биологическом паспорте. Там было выявлено сразу несколько аномальных "пиков", что свидетельствовало о систематическом использовании допинга и являлось отягчающим обстоятельством.

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все результаты спортсменки с августа 2009 года по октябрь 2012 года. Позже Каниськина вернула в Международный олимпийский комитет серебряную медаль Лондона-2012.

Тренером Каниськиной был Виктор Чегин, пожизненно дисквалифицированный из-за допинга у десятков его воспитанников.

В настоящее время сама Каниськина работает исполняющим обязанности директора школы Олимпийского резерва по легкой атлетике.