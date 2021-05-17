Сергей Пиняев

Футбольная школа "Чертаново"

Форвард футбольного клуба "Чертаново" Сергей Пиняев в ближайшее время может подписать контракт с "Барселоной" и отправиться в аренду в "Химки", утверждает газета "Спорт-Экспресс" . По данным издания, также на талантливого игрока претендует "Зенит" и ряд европейских клубов.

В минувшем сезоне чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 16-летний нападающий принял участие в 30 матчах за "Чертаново", отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его клуб занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.

Информацию о возможном уходе игрока из клуба прокомментировал директор "Чертаново" Илья Савченко.

"Пока говорить об этом рано. Конечно, Пиняев не хочет играть в ПФЛ, это факт. А о каких-то договоренностях рано говорить. На клуб никто не выходил. Что касается поста Сергея в Instagram, то это просто завершение сезона, пока игрок просто ушел в отпуск", - сказал Савченко "Чемпионату" .

В вышеупомянутом посте футболист фактически попрощался с командой. "Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время", - написал он.

Весной 2018 года Пиняев, находясь на стажировке в академии "Манчестер Юнайтед", смог забить пять мячей за 45 минут в товарищеском матче с "Бери". Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.

В 2020 году Пиняев попал в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире.