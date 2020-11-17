Сенат США принял и отправил на подпись Трампу антидопинговый "акт Родченкова"

Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, который предусматривает возможность вынесения уголовных приговоров и преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием. Наказание подразумевает штраф до миллиона долларов и заключение в тюрьму на срок до десяти лет.

Документ, названный "актом Родченкова" в честь бежавшего за океан бывшего директора московской антидопинговой лаборатории, сенат отправил на подпись президенту Дональду Трампу. Члены палаты представителей единогласно приняли данную инициативу еще в 2019 году, сообщает Антидопинговое агентство США (USADA).

Акт также призван защищать информаторов от мести и предоставлять возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров. Под его действие подпадает окружение спортсменов - тренеры, агенты, менеджеры и представители государственных учреждений, связанных с финансированием и организацией спортивных мероприятий.

Преследование самих спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается. Это юрисдикция Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Кроме того, закон не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги (НБА, НХЛ и т. д.), которые официально не следуют кодексу WADA.

This act CRIMINALIZES doping and doping conspiracies and today, it passed the Senate ???????????? its already through the House. Huge step in stopping doping and helping clean sport!! https://t.co/sy6ToNMxNf— emma coburn (@emmajcoburn) November 17, 2020

WADA ранее выражало обеспокоенность экстерриториальным применением американской юстиции, поскольку законопроект может помешать мировым усилиям в борьбе с допингом. А именно, повлечет за собой дестабилизацию антидопинговой структуры, подразумевающей набор единых правил для спортсменов всего мира.