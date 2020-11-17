Боец смешанного стиля Адам Яндиев заявил, что в закончившемся дракой резонансном конфликте с коллегой по кулачному спорту Сергеем Харитоновым следовал заветам президента России Владимира Путина.

"Сергей полностью меня спровоцировал, вел себя так, чтобы это произошло. Если бы я проглотил то, что он мне сказал, как он меня обматерил, дальше он меня ударил бы своей кувалдой по голове и спокойно ушел. Как сказал наш уважаемый Владимир Владимирович: "Если драка неизбежна - бить надо первым", - заявил Яндиев в интервью Геннадию Голицыну.

Имеющий действующий контракт с UFC 32-летний уроженец Ингушетии также подчеркнул, что не использовал кастет во время драки с Харитоновым и после "тяжелейшей своей болезни", когда он был в коме, не провел ни одной тренировки. При этом нападения он заранее не планировал, а хотел, чтобы перед ним извинились.

"У него было такое отношение, как будто я какой-то мусор и не человек для него. У меня уже все начинало кипеть. Я выхожу из этих дверей и последний раз говорю ему: "Сергей, извинись". На что он мне со слюнями в лицо говорит: "Да пошел ты ***". После этого я не знаю, какой мужчина должен стерпеть. Ну и дальше вы все сами видели", - добавил боец.

"Сейчас Адам будет говорить все что угодно, ему адвокаты подсказывают как из ситуации выбираться. Этот человек сначала делает, а потом думает башкой своей. Должны же думать люди о последствиях. Когда человек не боится, ему "по барабану", то он может творить все, что захочет", - заявил в ответ Харитонов.

Как сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, посетившая Яндиева в ИВС на Петровке, спортсмен выглядит несколько ошеломленным - он не ожидал такого поворота событий. "Он думал, что это просто мужской разговор, который не окончится уголовным делом", - отметила наблюдатель.

Яндиев был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу после драки в столичном спорткомплексе "Лужники". Конфликт между ним, Харитоновым и его другом Русланом Абдо возник из-за денежного долга.

В отношении Адама возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганский побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия. Статья предполагает в том числе реальные сроки заключения. Харитонова признали потерпевшим.

Между тремя мужчинами произошла драка, в результате которой двое из них - Харитонов и Абдо - были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи, а третий участник инцидента (Яндиев) доставлен в отдел внутренних дел. В результате нападения у Харитонова была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа и другие травмы.