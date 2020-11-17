Carine06 / wikimedia.org Теннисист Даниил Медведев одержал первую в карьере победу на ATP Finals

Carine06 / wikimedia.org

Россиянин Даниил Медведев переиграл немца Александра Зверева в своем стартовом матче на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, призовой фонд которого превышает 5,7 млн долларов.

Встреча завершилась победой Медведева со счетом 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 29 минут.

Чемпион парижского "Мастерса" выиграл шестой матч подряд и второй за две недели - у Зверева. В личном противостоянии счет стал 3-5 в пользу немца, однако россиянин выиграл три из четырех последних встреч.

В другой встрече квартета "Токио-1970" пятикратный победитель турнира и лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович переиграл аргентинца Диего Шварцмана - 6:3, 6:2. В следующем туре Медведев и Джокович сразятся между собой.

FIRST #NittoATPFinals W ✅



After going 0-3 last year, @DaniilMedwed defeats Zverev 6-3 6-4 to claim his first-ever victory at the season-ending championships! pic.twitter.com/DKJMWFECir— Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2020

24-летний Даниил располагается на четвертой строчке мирового рейтинга. Он во второй раз принимает участие в ATP Finals и одержал свою первую победу. В прошлом сезоне он проиграл все матчи и занял последнее место в своем квартете.

Помимо Медведева, в Лондоне также выступает Андрей Рублев. Сразу двое россиян играют на итоговом турнире во второй раз в истории - в 2000 году это удалось Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Побеждали россияне лишь однажды - в 2009 году лучшим стал Николай Давыденко.