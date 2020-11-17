Олимпийскому чемпиону из Кении Консеслусу Кипруто грозит длительное тюремное заключение за половую связь с несовершеннолетней 15-летней девушкой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СВС, 25-летнему бегуну были предъявлены обвинения в кенийском городе Капсабет, но в понедельник он был освобожден под залог в 1800 долларов США, не признав своей вины.

Согласно кенийскому законодательству, половая связь с лицом, которому не исполнилось 18 лет, считается "осквернением" и карается тюремным заключением на срок более 20 лет.

Местные СМИ сообщили, что в конце октября несовершеннолетняя девушка ушла из своего дома и пребывала в апартаментах Кипруто в течение трех дней. Атлет был арестован 11 ноября.

The runner, who's also a policeman, is alleged to have had sexual intercourse with a 15-year-old girl https://t.co/B25aJKxnd1— CBC Olympics (@CBCOlympics) November 16, 2020

По профессии Кипруто является полицейским. В качестве спортсмена он выступал на Олимпийских играх 2016 года и завоевал золотую медаль в беге на 3000 м с препятствиями. Помимо этого, он является двукратным чемпионом мира.