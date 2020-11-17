Прима-балерина, актриса и певица Анастасия Волочкова расплакалась в эфире федерального телеканала "Россия", защищая от нападок пуритан бывшего капитана питерского "Зенита" и национальной сборной России и "Зенита" Артема Дзюбу.

Напомним, что идол отечественного футбола записал на видео процесс мастурбации, после чего этот ролик по неустановленным причинам стал достоянием общественности, разлетевшись по соцсетям. По одной версии СМИ, телефон футболиста взломали и требовали 5 миллионов долларов, по другой - видео слила девушка, имевшая с ним очень близкие отношения.

Однако в покаянном заявлении 32-летний форвард отметил, что в произошедшем "может винить только себя" и ни словом не обмолвился о взломе и шантаже.

"Это не ситуация. Это просто вариант подставы. Подстава человека, к которому очень многие люди относятся с завистью. Что там было на этом видео? Да там ничего не было! Извините, но Артем Дзюба никого не изнасиловал, не побил, не сделал ничего недостойного. Мастурбировал у себя в постели, а не на поле. Это не должно никого касаться. У меня таких видео - до фига и больше! Правда. Потому что я красивая, яркая и сексуальная женщина, а мои шпагаты многие не могут пережить", - заявила прима в программе "Прямой эфир" Андрея Малахова.

Волочкова уличила в подлости тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который после разразившегося скандала исключил нападающего из заявки национальной команды. Хотя, возможно, она имела в виду наставника "Зенита" Сергея Семака - тот не вывел форварда из состава, но отнял капитанскую повязку.

"Я хочу к совести призвать тренера Артема Дзюбы. Я не знаю, как вас зовут, добрый человек, но я вам хочу сказать, что это подло - отстранять от поля боя. Вместо того, чтобы защитить своего человека, он взял его и просто предал!" - добавила балерина.

Анастасия всплакнула, припомнив "морального урода", с которым у нее однажды были отношения. Он "снимал на фото нашу ситуацию, потому что человек офигел от счастья и заведомо знал, что сделает подставу".

"Дзюба - красивый, классный, сексуальный. Те, кто написали какие-то гадости, - это все злые, завистливые и недолюбленные женщины, которые хотели бы оказаться в его объятиях", - резюмировала Волочкова.

Ранее в поддержку Дзюбы в Instagram выступили поп-исполнители Филипп Киркоров, LOBODA, певец и композитор Дмитрий Маликов, телеведущий Дмитрий Шепелев, модель Виктория Лопырева и многие другие представители шоу-бизнеса. К акции "Я/Мы Дзюба" в передаче "60 минут" присоединился даже федеральный телеканал "Россия 1".

На прошлой неделе активистки "Первой женской академии" провели в Москве митинг в поддержку Дзюбы. Девушки собрались возле Большого театра с плакатами и выразили недовольство тем, что из-за скандального ролика "от человека отвернулись друзья, фанаты, осуждают мировые медиа".

Сторонники опального форварда утверждают, что "все делают это" - снимают на камеру процесс мастурбации, а значит санкции в отношении Дзюбы несправедливы и лицемерны.