Луис Суарес рискует пропустить матч с "Локомотивом" из-за заражения коронавирусом

Тест на коронавирусную инфекцию нападающего мадридского "Атлетико" Луиса Суареса, сданный им в расположении сборной Уругвая по футболу, дал положительный результат.

Как сообщает пресс-служба южноамериканской команды, также позитивными оказались результаты тестов вратаря Родриго Муньоса и пресс-атташе Матиаса Фараля. Все трое в данный момент находятся на самоизоляции.

Таким образом, оба футболиста не смогут принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Бразилии, который состоится 18 ноября.

???? Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fûtbol - 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF— AUF (@AUFOficial) November 16, 2020

Форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды Уругвая, с которой выигрывал Кубок Америки в 2011 году.

33-летний Суарес также пропустит игры чемпионата Испании против "Барселоны", своего бывшего клуба, и "Валенсии", а еще, вероятно, не сыграет с "Локомотивом" в Лиге чемпионов. Встреча четвертого тура группового этапа еврокубка состоится 25 ноября в Мадриде.

Ранее коронавирусом уже переболели такие звезды мирового футбола как Криштиану Роналду, Неймар, Златан Ибрагимович, Килиан Мбаппе и Поль Погба.