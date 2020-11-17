Матч заключительного тура Лиги наций под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) между сборными Швейцарии и Украины отменен из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией среди игроков украинской команды, информирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Запрет на проведение матча наложили власти Люцерна, где во вторник должна была пройти встреча. Решение о ее дальнейшей судьбе предстоит принять УЕФА.

Отмечается, что стороны были готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести эту игру.

Ранее в украинской команде было выявлено семь случаев заражения коронавирусом. Положительными оказались тесты Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса, Евгения Макаренко, Дмитрия Резника, Эдуарда Соболя, а также тренера по физподготовке Ивана Баштового.

Перед последним туром группового этапа сборная Украины занимает третье место таблицы группы 4 лиги А, имея в активе шесть очков в пяти матчах. Швейцарцы замыкают квартет с тремя очками на счету и сохраняют шансы избежать вылета из лиги А. В первом матче подопечные Андрея Шевченко дома обыграли швейцарцев 2:1.

Напомним, что в конце сентября УЕФА одобрил и регламентировал перенос в чрезвычайных условиях матчей групповых этапов футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы в случае вспышек заражения коронавирусной инфекцией в командах. Участники еврокубков получат возможность проводить перенесенные матчи вплоть до 28 января, потом им присудят техническое поражение.