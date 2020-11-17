Trojan23fan / wikimedia.org Владимир Алекно возглавит соперников российских волейболистов по Олимпиаде в Токио

Trojan23fan / wikimedia.org

Федерация волейбола Исламской Республики Иран (IRIVF) достигла договоренности о заключении контракта с Владимиром Алекно. В ближайшие дни этот российский специалист возглавит сборную страны.

Генеральный секретарь IRIVF Милад Тагави в интервью изданию Tehran Times подтвердил, что федерация сделала выбор в пользу 53-летнего Алекно и с ним достигнута предварительная договоренность. О назначении будет объявлено в течение ближайших нескольких дней.

Сборная Ирана осталась без тренера в марте после расставания с черногорцем Игорем Колаковичем. Помимо Алекно, претендентами на вакантную должность были аргентинец Даниэль Кастеллани, итальянцы Андреа Джани, Фердинандо де Джорджи и Лоренцо Бернарди.

The Islamic Republic of Iran Volleyball Federation (@IRIVF) Secretary-General Milad Taghavi has confirmed that #Iran has reached an agreement with the #Russian coach Vladimir Alekno to be the final choice for leading Iranhttps://t.co/gQG3Jb0SHZ— Tehran Times (@TehranTimes79) November 16, 2020

На Олимпиаде в Токио Иран сыграет в группе А с Японией, Польшей, Италией, Канадой и Венесуэлой. В группе B будут конкурировать Россия, Бразилия, США, Аргентина, Франция и Тунис.

Владимир Алекно, возглавляющий казанский "Зенит", в 2012 году привел сборную России к победе на Олимпиаде в Лондоне. В финальном матче россияне обыграли бразильцев (3-2), уступая по ходу встречи со счетом 0-2. Также под руководством Алекно сборная РФ победила на Кубке мира (2011) и в Мировой лиге (2011).