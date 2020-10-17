Официальный сайт хоккейного клуба СКА Санкт-Петербург Московский ЦСКА обыграл СКА из Санкт-Петербурга в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, состоявшаяся в пятницу в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда

Официальный сайт хоккейного клуба СКА Санкт-Петербург

Московский ЦСКА обыграл СКА из Санкт-Петербурга в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, состоявшаяся в пятницу в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Науменков и дважды Константин Окулов, автором единственного гола гостей стал Кирилл Марченко.

Эта победа стала 35-й для москвичей над петербуржцами (43 победы) в армейском дерби КХЛ. ЦСКА набрал 27 очков в 17 матчах и закрепил лидерство в таблице Западной конференции, СКА с 23 баллами в 18 встречах идет вторым.

Обязанности главного тренера СКА в этой встрече по сложившейся последнее время традиции исполнял первый вице-президент и глава штаба клуба Роман Ротенберг. Главный тренер Валерий Брагин передал ему штурвал в связи с инфицированием коронавирусом.

"Будем работать, мы подводим себя к чемпионской игре. Мониторим ситуацию по Брагину, желаем ему скорейшего возвращения. Останусь ли я на лавке после его выхода, будем смотреть по ситуации. Будем делать все для побед", - цитирует Ротенберга РИА "Новости".