Бывший футболист молодежной команды "Ливерпуля" Том Брюитт признался, что специально травмировал своего одноклубника Дэниела Клири ради дебюта за основную команду, сообщает The Daily Mail.
Перед матчем Кубка Англии в 2016 году с "Эксетер Сити" Брюитт столкнулся с конкуренцией со стороны защитника Дэниела Клири и решил нанести ему травму, чтобы получить место в составе основной команды. На одной из тренировок Брюитту удалось совершить жесткий подкат - пострадавший выбыл из строя на несколько недель.
"Даже если это могло причинить кому-то боль или разрушить отношения, я был готов это сделать. Я просто отчаянно хотел сыграть за "Ливерпуль". Я всегда находился неподалеку во время тренировок и бил его по ногам. В итоге в подходящий момент мне удалось провести грубый подкат", - признался Брюитт в эфире подкаста Football Journeys.
Том также отметил, что не стыдится своего поступка, хотя и не гордится им. По словам футболиста, он был готов на все ради достижения поставленной цели. "Я не хотел причинять ему вред, мне просто нужно было убрать его с дороги для этой игры", - добавил спортсмен.
'I knew it was a bad tackle, I did it on purpose and I'm not ashamed of it': Ex-Liverpool academy player admits DELIBERATELY injuring a team-mate to secure a place in Jurgen Klopp's FA Cup team
via https://t.co/VSUl7QLy5e https://t.co/a0dvAEeSng— Dr Anthony Martin (@AMAinsight) October 16, 2020
Несмотря на то, что Клири две недели проходил на костылях, дебютировать за основную команду "Ливерпуля" Брюитту так и не удалось. Заветный матч Кубка Англии с "Эксетер Сити" он пропустил из-за полученного позднее сотрясения мозга в игре за молодежную команду.
В итоге защитник так и не провел ни одного матча за основной состав мерсисайдцев. Не смог дебютировать в "Ливерпуле" и Клири.
"Карма всегда возвращается в футболе. Если ты задуваешь чужую свечку, то твою это ярче не делает", - отреагировал Клири на признание бывшего партнера.