Pixabay.com Бывший футболист молодежной команды "Ливерпуля" Том Брюитт признался, что специально травмировал своего одноклубника Дэниела Клири ради дебюта за основную команду

Pixabay.com

Бывший футболист молодежной команды "Ливерпуля" Том Брюитт признался, что специально травмировал своего одноклубника Дэниела Клири ради дебюта за основную команду, сообщает The Daily Mail.

Перед матчем Кубка Англии в 2016 году с "Эксетер Сити" Брюитт столкнулся с конкуренцией со стороны защитника Дэниела Клири и решил нанести ему травму, чтобы получить место в составе основной команды. На одной из тренировок Брюитту удалось совершить жесткий подкат - пострадавший выбыл из строя на несколько недель.

"Даже если это могло причинить кому-то боль или разрушить отношения, я был готов это сделать. Я просто отчаянно хотел сыграть за "Ливерпуль". Я всегда находился неподалеку во время тренировок и бил его по ногам. В итоге в подходящий момент мне удалось провести грубый подкат", - признался Брюитт в эфире подкаста Football Journeys.

Том также отметил, что не стыдится своего поступка, хотя и не гордится им. По словам футболиста, он был готов на все ради достижения поставленной цели. "Я не хотел причинять ему вред, мне просто нужно было убрать его с дороги для этой игры", - добавил спортсмен.

'I knew it was a bad tackle, I did it on purpose and I'm not ashamed of it': Ex-Liverpool academy player admits DELIBERATELY injuring a team-mate to secure a place in Jurgen Klopp's FA Cup team

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Несмотря на то, что Клири две недели проходил на костылях, дебютировать за основную команду "Ливерпуля" Брюитту так и не удалось. Заветный матч Кубка Англии с "Эксетер Сити" он пропустил из-за полученного позднее сотрясения мозга в игре за молодежную команду.

В итоге защитник так и не провел ни одного матча за основной состав мерсисайдцев. Не смог дебютировать в "Ливерпуле" и Клири.

"Карма всегда возвращается в футболе. Если ты задуваешь чужую свечку, то твою это ярче не делает", - отреагировал Клири на признание бывшего партнера.