Уругвайский защитник Гильермо Варела перешел московское "Динамо" из датского "Копенгагена" на правах аренды. Как уточняет пресс-служба бело-голубых, арендное соглашение с 27-летним футболистом заключено до конца сезона-2020/21.

По данным СМИ, в контракте об аренде уругвайца будет прописано право выкупа за 1,4 млн евро.

Варела перешел в "Копенгаген" в 2019 году за 1,75 млн евро из уругвайского "Пеньяроля", воспитанником которого и является. За датский клуб правый защитник провел 53 матча и отметился четырьмя результативными передачами. Также Варела четыре раза выходил на поле в составе сборной Уругвая.

⚡️ "Динамо" арендовало Гильермо Варелу



Футбольные клубы "Динамо" и "Копенгаген" договорились об аренде уругвайского защитника до конца сезона-2020/21.



???? Мы приветствуем Гильермо Варелу в "Динамо" и желаем ему успехов в составе бело-голубых!



Подробнее: https://t.co/zjuPypvIdy pic.twitter.com/HHzafTM78D— ФК "Динамо" Москва (@fcdynamo) October 17, 2020

Игрок также выступал за английский "Манчестер Юнайтед", немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта и испанскую "Кастилью" - фарм-клуб мадридского "Реала". В составе сборной Уругвая сыграл пять матчей.