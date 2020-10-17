Фото: Artsakh Defense Army / twitter.com Обе страны ввели военное положение и объявили мобилизацию. После этого вооруженное противостояние приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям, в том числе жертвам среди мирного населения

Фото: Artsakh Defense Army / twitter.com

18-летний футболист ереванского "Локомотива" Эрик Сарян погиб в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Трагедия произошла на армяно-азербайджанской границе.

Пресс-служба футбольного клуба выразила соболезнования на странице команды в Instagram.

"Грустные новости. Эрик Сарян героически погиб в ожесточенных боях на армяно-азербайджанской границе. Футбольный клуб "Локомотив" разделяет тяжелое горе и выражает поддержку семье и близким Эрика Саряна", - говорится в сообщении.

Это не первая потеря "Локомотива" в боях в Нагорном Карабахе. 8 октября клуб сообщил о гибели футболиста Давида Бабаяна.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

В конце сентября Минобороны Азербайджана заявило, что Армения обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, что привело к жертвам среди мирного населения и военных, вследствие чего азербайджанская армия начала полномасштабное контрнаступление. Армения заявила, что первым атаковал Азербайджан, начав воздушную и ракетную атаки.

Обе страны ввели военное положение и объявили мобилизацию. После этого вооруженное противостояние приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям, в том числе жертвам среди мирного населения.