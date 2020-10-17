Pixabay.com Международная шахматная федерация (ФИДЕ) решила отложить возобновление турнира претендентов на титул чемпиона мира, приостановленный из-за пандемии коронавируса, до весны 2021 года. Победитель проведет титульный матч с обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном

Pixabay.com

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) решила отложить возобновление турнира претендентов на титул чемпиона мира, приостановленный из-за пандемии коронавируса, до весны 2021 года. Победитель проведет титульный матч с обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном.

Соревнование с участием восьми гроссмейстеров стартовало 17 марта в Екатеринбурге, но после первого круга было отложено из-за коронавируса.

Ранее турнир претендентов планировалось завершить в ноябре нынешнего года.

Однако ФИДЕ до сих пор не получила разрешения на участие в турнире всех игроков. Помимо этого, международная федерация выразила беспокойство за здоровье гроссмейстеров, несмотря на готовность предоставить особые условия по перемещению и проживанию.

"Все эти причины в равной степени обусловили решение провести оставшуюся часть соревнований весной 2021 года. Место и точные даты проведения турнира будут утверждены за два месяца до возобновления соревнований", - говорится в пресс-релизе.

Unfortunately, FIDE is forced to postpone the resumption of the Candidates Tournament until the spring of 2021.

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Announcement: https://t.co/lmCmCXRgfL

⠀#FIDECandidates #FIDE #chess pic.twitter.com/MKomVa7KAp— International Chess Federation (@FIDE_chess) October 16, 2020

После семи туров лидерство делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка, далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).