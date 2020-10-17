Андрей Рублев
 
Андрей Рублев
АГН Москва / Кирилл Зыков

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге с призовым фондом 1,4 млн долларов.

В полуфинале St.Petersburg Open Андрей, посеянный под третьим номером, со счетом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл вторую ракетку турнира канадца Дениса Шаповалова. Теннисисты провели на корте чуть более двух часов.

В финале 22-летнему Рублеву, на счету которого четыре победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), будет противостоять победитель матча между канадцем Милошем Раоничем (6) и хорватом Борной Чоричем (7), который определится нее в субботу.

Действующий победитель турнира - россиянин Даниил Медведев - ранее сложил чемпионские полномочия, проиграв в матче второго круга несеяному американцу Райли Опелке.